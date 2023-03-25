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Швеция - Бельгия 0:3 видео голов и лучших моментов матча 24.03.23

Представляем вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы-2024.
Сегодня, 00:58
Бельгия одержала разгромную победу над Швецией / Getty Images
Бельгия одержала разгромную победу над Швецией / Getty Images

В пятницу, 24 марта, сборная Бельгии в матче первого тура квалификации Евро-2024 сыграла в гостях со Швецией.

"Красные дьяволы" в дебютном матче под руководством Доменико Тедеско разгромили шведов со счетом 3:0 благодаря хет-трику Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард вывел свою команду вперед на 35-й минуте встречи, а практически сразу после перерыва удвоил преимущество. В обоих случаях нападающему ассистировал Доди Лукебакио.

Окончательный результат противостояния игрок миланского Интера установил под конец матча, отличившись на 83-й минуте.

Вашему вниманию видео всех голов матча Швеция - Бельгия в первом туре отбора Евро-2024

Швеция - Бельгия 0:3

Голы: Лукаку, 35, Лукаку, 49, Лукаку, 83

Швеция: Ульсен – Вальквист, Линделеф, Экдаль, Аугустинссон (Гудмундссон 86) – Сванберг, Ольссон (Дьекереш 64), Густафсон, Форберг (Классон 73) – Кулушевски, Исак (Ибрагимович 73)

Бельгия: Куртуа – Теате (Салемакерс 85), Вертонген, Фас, Кастань – Карраско (Опенда 90), Онана, Де Брюйне – Троссард (Мангаля 61), Лукаку (Борнаув 85), Лукебакио (Бакайоко 61)

Предупреждения: Ольссон 38, Густафсон 62, Линделеф 78, Кулушевски 90+4.

Источник: MEGOGO

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