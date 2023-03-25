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Магуайр: Если Англия не выиграет ЧЕ-2024, это будет провал

Центрбек хочет наконец-то выиграть международный турнир после прошлогодних неудач.
Сегодня, 14:23
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Сборная Англии в прошлые годы была максимально близка к тому, чтобы прервать трофейную засуху: в 2018 году она дошла до полуфинала чемпионата мира, а двумя года ми позже лишь в серии пенальти уступила Италии в финале чемпионата Европы.

Защитнику "Трех львов" Харри Магуайру надоело проигрывать. После матча против Италии (2:1), он заявил, что его страну устроит только один результат - победа на ЧЕ-2024. Любой другой исход будет считаться провалом.

"Мне уже 30 лет. Поэтому я думаю, что если мы не выиграем этот турнир, это будет провал", — цитирует Магуайра 90min. "Это мое мышление. Я был на трех крупных турнирах и был так близок к победе. Я считаю, что у нас есть игроки, способные привести нас к победе".

Источник: Getty Images

"Мы поехали в Катар, желая выиграть турнир. Когда вы вылетаете, вы как команда разочаровываетесь. Мы хорошо играли, чаще всех сыграли на "ноль", были среди самых забивных команд несмотря на то, что дошли лишь до четвертьфинала".

"Нас выбила Франция, с которой мы можем справиться. Если мы сыграем с ней десять раз, мы десять раз хорошо выступим и, вероятно, выиграем больше матчей, чем проиграем".

Напомним, что в следующем туре сборная Англии на Уэмбли примет сборную Украины, для которой эта игра станет дебютной в квалификации на ЧЕ-2024. Матч состоится в воскресенье, 26 марта, в 19:00 по киевскому времени.

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