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Саутгейт: Украина полностью привержена делу

Тренер англичан похвалил украинскую национальную команду за самоотверженную игру в такое трудное время.
Сегодня, 19:31
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, в Лондоне в рамках второго тура отбора на чемпионат Европы 2024 года состоится матч, между сборными Англии и Украины.

В преддверии встречи главный тренер "Трех львов" Гарет Саутгейт провел пресс-конференцию, во время которой отдал должное своему будущему оппоненту.

"Мы видели в самом начале войны, когда они отправились в Шотландию на плей-оф. Это очень гордая группа игроков, которые полностью привержены тому, чтобы доставлять удовольствие своей публике", - цитирует англичанина Sky Sports.

"Конечно, мы очень сочувствуем тому, что происходит, но завтра футбольный матч, и мы полностью сосредоточены на том, чтобы выиграть его".

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Напомним, что стартовый свисток матча Англия - Украина запланирован на 19:00 по киевскому времени.

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