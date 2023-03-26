iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В матче с Англией за сборную Украины дебютирует минимум один футболист

У Руслана Ротаня не осталось много вариантов для формирования пары центральных защитников.
Сегодня, 11:30
Александр Сваток / УАФ
Александр Сваток / УАФ

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024 выездным матчем против Англии.

В день поединка тренер украинской национальной команды Руслан Ротань огласил заявку на предстоящую игру, после чего стало очевидно, что в противостоянии с англичанами за "сине-желтых" должен дебютировать минимум один футболист.

Ситуация касается пары центральных защитников. Ранее расположение сборной покинул Илья Забарный, так и не восстановившись от травмы, а сейчас стало известно, что в заявку не попал центрбек киевского Динамо Денис Попов.

Читай также: Украина - Англия: анонс матча отбора на чемпионат Европы

Таким образом, в центре защиты сборной Украины в матче с Англией со старта в паре с очевидным выбором в лице Николая Матвиенко сыграет кто-то из оборонцев Днепра-1: либо Александр Сваток, либо Эдуард Сарапий, для которых это будет первый официальный поединок за главную команду страны. Более вероятным вариантом видится Сваток, отличившийся голом в недавнем спарринге с Брентфордом Б.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Англии Руслан Ротань Александр Сваток эдуард сарапий

Статьи по теме

"Настроение боевое, все заточены на борьбу": Зинченко высказался о матче с Англией "Настроение боевое, все заточены на борьбу": Зинченко высказался о матче с Англией
Отборы на ЧМ, единственная победа и последний разгром: история противостояний Украины и Англии Отборы на ЧМ, единственная победа и последний разгром: история противостояний Украины и Англии
Дани Алвес участвует в схеме по покупке сигарет и алкоголя в тюрьме Дани Алвес участвует в схеме по покупке сигарет и алкоголя в тюрьме
Дзаньоло: "Я разочаровался почти во всех своих бывших партнерах" Дзаньоло: "Я разочаровался почти во всех своих бывших партнерах"
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202413:57
"Настроение боевое, все заточены на борьбу": Зинченко высказался о матче с Англией
Европа13:53
Дани Алвес участвует в схеме по покупке сигарет и алкоголя в тюрьме
Европа13:12
Дзаньоло: "Я разочаровался почти во всех своих бывших партнерах"
Евро 202013:00
Отборы на ЧМ, единственная победа и последний разгром: история противостояний Украины и Англии
Евро-202412:45
Англия и Украина определились, в каких формах сыграют матч отбора Евро-2024
Европа12:13
Манчестер Сити намерен сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком лиги
Бокс12:08
"Должен дать мне шанс": Бенавидес после победы над Плантом бросил вызов Альваресу
Евро-202411:50
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Формула 111:44
Расселл заверил, что в Мерседесе никто никого не обвиняет в неудачах
Евро-202411:30
В матче с Англией за сборную Украины дебютирует минимум один футболист
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK