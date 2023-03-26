В матче с Англией за сборную Украины дебютирует минимум один футболист

У Руслана Ротаня не осталось много вариантов для формирования пары центральных защитников.

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024 выездным матчем против Англии.

В день поединка тренер украинской национальной команды Руслан Ротань огласил заявку на предстоящую игру, после чего стало очевидно, что в противостоянии с англичанами за "сине-желтых" должен дебютировать минимум один футболист.

Ситуация касается пары центральных защитников. Ранее расположение сборной покинул Илья Забарный, так и не восстановившись от травмы, а сейчас стало известно, что в заявку не попал центрбек киевского Динамо Денис Попов.

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Таким образом, в центре защиты сборной Украины в матче с Англией со старта в паре с очевидным выбором в лице Николая Матвиенко сыграет кто-то из оборонцев Днепра-1: либо Александр Сваток, либо Эдуард Сарапий, для которых это будет первый официальный поединок за главную команду страны. Более вероятным вариантом видится Сваток, отличившийся голом в недавнем спарринге с Брентфордом Б.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.