В матче с Англией за сборную Украины дебютирует минимум один футболист
В воскресенье, 26 марта, сборная Украины стартует в квалификации Евро-2024 выездным матчем против Англии.
В день поединка тренер украинской национальной команды Руслан Ротань огласил заявку на предстоящую игру, после чего стало очевидно, что в противостоянии с англичанами за "сине-желтых" должен дебютировать минимум один футболист.
Ситуация касается пары центральных защитников. Ранее расположение сборной покинул Илья Забарный, так и не восстановившись от травмы, а сейчас стало известно, что в заявку не попал центрбек киевского Динамо Денис Попов.
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Таким образом, в центре защиты сборной Украины в матче с Англией со старта в паре с очевидным выбором в лице Николая Матвиенко сыграет кто-то из оборонцев Днепра-1: либо Александр Сваток, либо Эдуард Сарапий, для которых это будет первый официальный поединок за главную команду страны. Более вероятным вариантом видится Сваток, отличившийся голом в недавнем спарринге с Брентфордом Б.
Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.