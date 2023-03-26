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Беланов: "Вся Украина мечтает о победе на Уэмбли"

Легенда украинского футбола поддержал нашу сборную.
Сегодня, 16:07
Игорь Беланов / uaf.com.ua
Игорь Беланов / uaf.com.ua

Обладатель Золотого мяча Игорь Беланов считает, что Украине намного больше нужна победа, чем Англии.

Бывший советский и украинский игрок сказал, что футбол в Украине - объединяющая людей религия и способ хотя бы на два часа забыть о войне.

"Победы ждут миллионы украинцев. Я извиняюсь перед английскими болельщиками, но эта победа нужна нам больше, чем им. Футбол – это религия, которая объединяет Украину.

Игра против Англии – одна из немногих возможностей переключиться с войны на спорт хотя бы на два часа. Жду победы, конечно. Какие еще могут быть варианты? Вся страна мечтает о победе на Уэмбли.

Футбол – игра миллионов, он возвращает людей в мирные времена. Для обычных людей, которые когда-то были водителями, менеджерами, спортсменами или IT-специалистами, все изменилось. У них была жизнь, планы и увлечения. Все это внезапно закончилось. В Украине тренировки постоянно прерываются.

Я хочу увидеть красивую игру, полную эмоций и событий. Которая закончится нашей победой, конечно", - сказал Беланов в интервью BBC.

Напомним, матч Англия - Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Следить за матчем онлайн вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Игорь Беланов

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