Нидерланды - Гибралтар 3:0: обзор матча и результат игры 27.03.2023

"Оранжевые" без проблем добыли три очка.

В понедельник, 27 марта, в рамках второго тура квалификации на Евро-2024 сборная Нидерландов принимала Гибралтар. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

"Оранжевые" смогли распечатать ворота не столь именитого оппонента на 23-й минуте. Голом отличился форвард Мемфис Депай.

Удвоить преимущество нидерландцы смогли лишь на 50-й минуте. Центрбек Натан Аке после фланговой подачи сумел отправить мяч в сетку ударом головой.

Спустя пару мгновений гости остались в меньшинстве, ввиду чего зрители ожидали еще массу забитых голова однако все тот же Аке оформил дубль, а матч завершился победой сборной Нидерландов с разницей в три мяча.

Статистика матча Нидерланды - Гибралтар отбора на ЧЕ-2024

Нидерланды - Гибралтар 3:0

Голы: Депай, 23, Аке, 50, 82

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 48 - 0

Удары в створ: 11 - 0

Фолы: 8 - 5

Ожидаемые голы (xG): 4,87 - 0

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт (Маласиа, 77), Аке, Вейналдум (Гакпо, 46), Виффер (Блинд, 63), Симонс, Бергейс (Мален, 46), Депай (Классен, 63), Вегорст.

Гибралтар: Кулинг, Сарджент, Оливеро, Чиполина, Бернарду Лопеш, Бритто, Уокер, Торилла, Ронан (Муэли, 77), Кумбз (Джолли, 65), Кассиаро.

Предупреждение: Кассиаро (12).

Удаление: Уокер (51).