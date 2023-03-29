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Родри - о Шотландии: Их стиль игры - мусорный

Испанец раскритиковал соперников за "грязный" футбол.
Сегодня, 13:56
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Хавбек сборной Испании Родри раскритиковал стиль игры Шотландии в рамках квалификации на Евро-2024.

"Всегда, когда проигрываешь, испытываешь разочарование, но я думаю, что мы много сделали для победы. В конце мы были недостаточно эффективны, чтобы забить, и пропустили легкие голы. Это футбол, и если ты не забиваешь легкие голы, тебя жестко наказывают.

Все дело в их стиле игры. Нужно уважать его, но для меня это немного мусорный. Потому что они постоянно тянут время, провоцируют, падают. Для меня это не футбол. Судья должен был взять это под контроль, но он ничего не говорил.

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Это немного расстраивает, потому что мы хотим победить, но они тянут время, впустую тратят время. Так оно и есть – у них есть свое оружие, мы должны использовать наше оружие. И я думаю, что к следующему матчу мы извлечем урок", – сказал Родри в интервью Independent.

Напомним, сборная Испании уступила на выезде Шотландии со счетом 0:2.

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