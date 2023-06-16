Забарный забил дебютный гол за сборную Украины

Центрбек сборной Украины Илья Забарный забил в ворота Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2024.

Для футболиста данный гол стал первым в рамках национальной команды. Более того, для Забарного это второй забитый мяч в карьере. Впервые игрок отличился в ворота Ингульца.

Напомним, 20-летний защитник принадлежит Борнмуту, в который перешел в 2023 году. Игрок провел пять матчей за клуб АПЛ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины U-21 не победила Ирландию в рамках подготовки к Евро-2023.