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Сборная Украины U-21 не победила Ирландию в рамках подготовки к Евро-2023

Коллектив Руслана Ротаня не сумел добыть положительньй результат перед стартом на континентальном первенстве.
Сегодня, 22:01
Тренерский штаб сборной Украины U-21 / УАФ
Тренерский штаб сборной Украины U-21 / УАФ

Сборная Украины u-21 в рамках подготовки к молодежному Чемпионату Европы-2023 провела второй спарринг. В этот раз соперником стали сверстники из Ирландии.

Обе команды продемонстрировали атакующий футбол, но, победы никому добыть не удалось. Украина и Ирландия обменялись двумя забитыми мячами.

У коллектива Руслана Ротаня забивали Бондаренко и Сикан. За сопеника отличались Моран и Лавал

Отметим, что в первом спарринге против сборной Кувейта наша национальная команда победила со счетом 2:0.

Украина U-21 - Ирландия U-21 2:2

Голы: Бондаренко, 17, Сикан, 73 - Моран, 45+4, Лавал, 82

Украина U-21 (стартовый состав): Нещерет - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко - Бондаренко, Бражко, Крыськив - Кащук, Сикан, Вьюнник

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ирландия Сборная Украины U-21

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