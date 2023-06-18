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Украина - Мальта: видео онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской национальной команды пообщается со СМИ перед матчем отбора Евро-2024.
Сегодня, 11:30
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В понедельник, 19 июня, сборная Украины в номинально домашнем матче встретится с Мальтой в рамках четвертого тура квалификации Евро-2024.

Поединок будет сыгран в словацкой Трнаве на стадионе имени Антона Малатинского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Накануне матча в воскресенье, 18 июня, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Начало мероприятия - в 19:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 Украина - Мальта.

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