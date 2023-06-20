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Англия - Северная Македония 7:0 видео голов и лучших моментов матча 19.06.2023

Вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 07:58
Англия разгромила Северную Македонию / Getty Images
Англия разгромила Северную Македонию / Getty Images

В понедельник, 19 июня, сборная Англии в рамках четвертого тура квалификации Евро-2024 принимала на своем поле Северную Македонию.

Подопечные Гарета Саутгейта не оставили шансов сопернику и разнесли его со счетом 7:0.

Северная Македония продержалась до 29-й минуты встречи, после чего Харри Кейн положил начало разгрому. В этом поединке лучший бомбардир в истории английской сборной оформил дубль, Букайо Сака сделал хет-трик, а еще по голу на свой счет записали Маркус Рашфорд и Калвин Филлипс.

Сборная Англии после четырех сыгранных матчей со стопроцентным показателем набранных очков возглавляет отборочную группу С. 

Вашему вниманию видео всех голов матча Англия - Северная Македония в отборе на Евро-2024:

Англия - Северная Македония 7:0

Голы: Кейн, 29, (пенальти) 73, Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

Англия: Пикфорд - Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу - Александер-Арнолд, Хендерсон (Галлахер, 58), Райс (Филлипс, 59) - Сака (Фоден, 59), Кейн (Уилсон, 74), Рэшфорд (Грилиш, 58).

Северная Македония: Димитриевски - Ристовски (Бейтулаи, 46), Велкоски, Зайков (Серафимов, 57) - Алиоски, Адеми (Атанасов, 58), Барди (Бабунски, 67), Элмаз, Ашковски - Трайковски (Бабунски, 57), Несторовски.

Предупреждения: Райс, 41, Филлипс, 77 - Бейтулаи, 72

Источник: MEGOGO

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