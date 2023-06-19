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Англия издевательски разгромила Северную Македонию

Гости даже не смогли пробить по воротам Пикфорда.
Вчера, 23:57
Англия - Северная Македония / Getty Images
Англия - Северная Македония / Getty Images

В понедельник, 19 июня, сборная Англии принимала на Олд Траффорд сборную Северной Македонии.

В первые полчаса матча гостям удавалось отражать атаки "трех львов" и даже контратаковать время от времени. Но на 29-й минуте Кейн открыл счет и дал начало разгрому Северной Македонии.

Источник: Getty Images

Через 10 минут отличился Сака, а в самом конце тайма Рэшфорд забил третий. Второй тайм сразу же пошел по сценарию хозяев, Сака довел счет до разгромного уже на 47-й минуте, а на 51-й оформил хет-трик.

Источник: Getty Images

До конца матча македонцы пропустили еще дважды от Филлипса и Кейна, который довел счет до унизительного 7:0. Англия занимает первую строчку в группе С, а Македония остается на третьем месте.

Источник: Getty Images

Статистика матча Англия - Северная Македония отбора на ЧЕ-2024

Англия - Северная Македония 7:0
Голы: Кейн, 29, (пенальти) 73, Сака, 39, 47, 51, Рэшфорд, 45, Филлипс, 64

  • Владение мячом: 66% - 34%
  • Удары: 15 - 4
  • Удары в плоскость: 10 - 0
  • Фолы: 13 - 8
  • Ожидаемые голы (xG): 4,36 - 0,00

Англия: Пикфорд - Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу - Александер-Арнолд, Хендерсон (Галлахер, 58), Райс (Филлипс, 59) - Сака (Фоден, 59), Кейн (Уилсон, 74), Рэшфорд (Грилиш, 58).

Северная Македония: Димитриевски - Ристовски (Бейтулаи, 46), Велкоски, Зайков (Серафимов, 57) - Алиоски, Адеми (Атанасов, 58), Барди (Бабунски, 67), Элмаз, Ашковски - Трайковски (Бабунски, 57), Несторовски.

Предупреждения: Райс, 41, Филлипс, 77 - Бейтулаи, 72

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии

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