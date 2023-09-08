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Словения - Португалия 0:1: обзор матча и результат игры 08.09.2023

Криштиану и компания набрали максимум очков в своей группе.
Вчера, 23:40
Словакия - Португалия / Getty Images
Словакия - Португалия / Getty Images

В пятницу, 8 сентября, в рамках пятого тура квалификации на Евро-2024 сборная Словакии принимала Португалию.

Исход встречи решил всего один забитый мяч, который случился под занавес первого тайма. Голом отличился хавбек Бруну Фернандеш.

Таким образом, после пяти сыгранных матчей сборная Словакии занимает второе место, набрав 10 очков, а Португалия идет на первой строчке с 15-ю баллами.

В следующем туре словаки сыграют с Лихтенштейном, а португальцы - с Люксембургом. Оба матча состоятся 11 сентября.

Статистика матча Словакия - Португалия отбора на Евро-2024

Словакия - Португалия 0:1
Гол: Фернандеш, 43

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 1.02
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 9 - 14
Удары в створ: 2 - 8
Фолы: 11 - 11

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка (Бенеш, 75), Лоботка (Грошовски, 83), Дуда, Гараслин (Дюриш, 83), Шранц (Суслов, 63), Полиевка (Боженик, 64).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Рубен Диаш, Антониу Силва, Жоау Канселу (Семеду, 63), Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья (Отавио, 63), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Нету, 63), Роналду.

Предупреждения: Шранц (35), Дуда (53), Роналду (62).

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