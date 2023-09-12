iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Португалия - Люксембург 9:0: обзор матча и результат игры 11.09.2023

В отсутствие форварда Ан-Насра португальцы сполна поиздевались над более слабым оппонентом.
Сегодня, 00:05
Сборная Португалии / Getty Images
Сборная Португалии / Getty Images

В понедельник, 11 сентября, на Эштадиу Алгарве состоялся матч шестого тура отбора чемпионата Европы-2024, в котором встретились сборные Португалии и Люксембурга.

Мимо данного поединка "пролетел" Криштиану Роналду, который заработал лишнюю желтую карточку в предыдущей игре против Словакии (1:0).

Тем самым 38-летний форвард лишил себя возможности сыграть против своей самой "любимой" команды на международном уровне - в ворота Люксембурга Роналду отправил 11 мячей в 11 играх.

Но и без него у Португалии нашлось кому забивать. Уже по итогам первого тайма счет был 4:0 в пользу европейских бразильцев - по дублю отличились Гонсалу Инасиу и Гонсалу Рамуш.

После перерыва португальцы продолжили фестиваль голов. Еще один дубль оказался на счету Диогу Жоты и по разу отличились Рикарду Орта, Жоау Феликс и Бруно Фернандеш, который к тому же отдал три ассиста и заслуженно стал лучшим игроком встречи.

Источник: Getty Images

После шестого тура Португалия продолжает идти не только без потерь очков, но и без пропущенных голов: 18 баллов, 24:0 разница мячей. В следующем туре команда Роберто Мартинеса может гарантировать себе место на чемпионате Европы.

Люксембург в свою очередь продолжает борьбу со Словакией за вторую путевку на турнир, отставая от оппонента на три очка.

Читай также: Квалификация к Евро-2024: Хорватия обыграла Армению, Португалия покуражилась над Люксембургом

Статистика матча Португалия - Люксембург отбора ЧЕ-2024

Португалия - Люксембург 9:0
Голы: Инасиу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феликс, 88.

Ожидаемые голы (xG): 3.25 - 0.2
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 24 - 4
Удары в створ: 10 - 1
Фолы: 10 - 15

Португалия: Кошта - Семеду (Канселу, 60), Диаш, Инасиу, Далот - Фернандеш, Данилу (Невеш, 75), Бернарду Силва (Орта, 60) - Жота, Рамуш (Феликс, 60), Леау (Отавио, 75).

Люксембург: Морис - Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корац, 78), Махмутович, Пинто (В. Тиль, 54) - Санчес, Рупил (С. Тиль, 46), Баррейро, Синани - Курчи (Карлсон, 46).

Предупреждения: В. Тиль, Махмутович, Жерсон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: португалия люксембург сборная Португалии сборная Люксембурга чемпионат европы 2024 ЧЕ-2024

Статьи по теме

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Боец UFC из россии был арестован по делу об ограблении и пытках Боец UFC из россии был арестован по делу об ограблении и пытках
Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии
Квалификация к Евро-2024: Хорватия обыграла Армению, Португалия покуражилась над Люксембургом Квалификация к Евро-2024: Хорватия обыграла Армению, Португалия покуражилась над Люксембургом
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Евро-202401:02
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
ММА00:51
Боец UFC из россии был арестован по делу об ограблении и пытках
Европа00:27
Роналду не стал участником самой большой победы в истории сборной Португалии
Евро-202400:11
Квалификация к Евро-2024: Хорватия обыграла Армению, Португалия покуражилась над Люксембургом
Евро-202400:05
Португалия без Роналду уничтожила его "любимый" Люксембург
Вчера, 23:35
Формула 123:35
"Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену
Европа23:00
Тоттенхэм близок к приобретению 16-летнего центрбека из Хорватии
Бокс22:50
Джейк Пол оценил победу Усика в бою с Дюбуа
Европа22:38
Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре
Бокс22:30
"Должен был уйти на щите": Фрэмптон раскритиковал Дюбуа за бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK