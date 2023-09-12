Португалия - Люксембург 9:0: обзор матча и результат игры 11.09.2023

В отсутствие форварда Ан-Насра португальцы сполна поиздевались над более слабым оппонентом.

В понедельник, 11 сентября, на Эштадиу Алгарве состоялся матч шестого тура отбора чемпионата Европы-2024, в котором встретились сборные Португалии и Люксембурга.

Мимо данного поединка "пролетел" Криштиану Роналду, который заработал лишнюю желтую карточку в предыдущей игре против Словакии (1:0).

Тем самым 38-летний форвард лишил себя возможности сыграть против своей самой "любимой" команды на международном уровне - в ворота Люксембурга Роналду отправил 11 мячей в 11 играх.

Но и без него у Португалии нашлось кому забивать. Уже по итогам первого тайма счет был 4:0 в пользу европейских бразильцев - по дублю отличились Гонсалу Инасиу и Гонсалу Рамуш.

После перерыва португальцы продолжили фестиваль голов. Еще один дубль оказался на счету Диогу Жоты и по разу отличились Рикарду Орта, Жоау Феликс и Бруно Фернандеш, который к тому же отдал три ассиста и заслуженно стал лучшим игроком встречи.

Источник: Getty Images

После шестого тура Португалия продолжает идти не только без потерь очков, но и без пропущенных голов: 18 баллов, 24:0 разница мячей. В следующем туре команда Роберто Мартинеса может гарантировать себе место на чемпионате Европы.

Люксембург в свою очередь продолжает борьбу со Словакией за вторую путевку на турнир, отставая от оппонента на три очка.

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Статистика матча Португалия - Люксембург отбора ЧЕ-2024

Португалия - Люксембург 9:0

Голы: Инасиу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феликс, 88.

Ожидаемые голы (xG): 3.25 - 0.2

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 24 - 4

Удары в створ: 10 - 1

Фолы: 10 - 15

Португалия: Кошта - Семеду (Канселу, 60), Диаш, Инасиу, Далот - Фернандеш, Данилу (Невеш, 75), Бернарду Силва (Орта, 60) - Жота, Рамуш (Феликс, 60), Леау (Отавио, 75).

Люксембург: Морис - Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корац, 78), Махмутович, Пинто (В. Тиль, 54) - Санчес, Рупил (С. Тиль, 46), Баррейро, Синани - Курчи (Карлсон, 46).

Предупреждения: В. Тиль, Махмутович, Жерсон.

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