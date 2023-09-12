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Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 11.09.2023

Команда Роберто Мартинеса не заметила сопротивление игроков сборной Люксембурга.
Сегодня, 01:02
Диогу Жота и Энес Махмутович / Getty Images
Диогу Жота и Энес Махмутович / Getty Images

В понедельник, 11 сентября, в рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024 прошел матч между сборными Португалии и Люксембурга.

Как и ожидалось, данный поединок получился односторонним - португальцы камня на камне не оставили от своего оппонента, отправив в его ворота девять(!) безответных мячей.

Стоит отметить, что данная победа подопечных Роберто Мартинеса стала рекордной для сборной Португалии. И примечательно, что она состоялась без Криштиану Роналду, который был вынужден пропускать матч из-за перебора желтых карточек.

Вашему вниманию видео всех голов матча Португалия - Люксембург в отборе ЧЕ-2024:

Португалия - Люксембург 9:0
Голы: Инасиу, 12, 45+4, Рамуш, 18, 34, Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернандеш, 83, Феликс, 88.

Ожидаемые голы (xG): 3.25 - 0.2
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 24 - 4
Удары в створ: 10 - 1
Фолы: 10 - 15

Португалия: Кошта - Семеду (Канселу, 60), Диаш, Инасиу, Далот - Фернандеш, Данилу (Невеш, 75), Бернарду Силва (Орта, 60) - Жота, Рамуш (Феликс, 60), Леау (Отавио, 75).

Люксембург: Морис - Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корац, 78), Махмутович, Пинто (В. Тиль, 54) - Санчес, Рупил (С. Тиль, 46), Баррейро, Синани - Курчи (Карлсон, 46).

Предупреждения: В. Тиль, Махмутович, Жерсон.

ИсточникMEGOGO.

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Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

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