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Судаков: Думаю, что мог бы сыграть намного лучше, гол Караваева - шедевр

Хавбек сборной Украины подвел итоги матча против Северной Македонии.
Сегодня, 18:38
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Футболист сборной Украины Георгий Судаков высказался о победе над Северной Македонии со счетом 2:0.

По словам Судакова, он мог бы сыграть в этой игре намного лучше.

"Установки от Реброва пробивать издали не было. Первый раз получилось с рикошета забить, в еще одном моменте вратарь сделал хороший сэйв.

Думаю, что мог бы сыграть намного лучше, много моментов было, когда надо было играть вперед, были моменты, когда мог отдать лучшую передачу, но главное что мы одержали победу".

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Также полузащитник поделился ожиданиями от матча против Мальты.

"Первый матч против Мальты был очень сложный, мы не реализовали много моментов, но надеюсь, что мы забьем быстрый гол и победим".

Георгий также рассказал, верил ли он в то, что "желто-голубым" удастся забить второй мяч.

"Я верил, что второй гол будет. Как атакующий футболист я всегда хочу забивать, отдавать передачи. Гол Караваева - шедевр", - резюмировал игрок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Караваев Георгий Судаков

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