Норвегия - Испания 0:1: обзор матча и результат игры 15.10.2023

В воскресенье, 15 октября, в рамках восьмого тура квалификации на Евро-2024 сборная Норвегии принимала Испанию.

Контролировали встречу гости, создавая больше опасных моментов, на что скандинавская команда отвечала мощными контратаками, однако фанаты не увидели обилия голов.

Единственный забитый мяч в данной игре пришелся на 49-ю минуту. Хавбек испанце Гави своим точным ударом принес победу "Фурии Роха".

Таким образом, Испания добыла путевку на Евро-2024, попутно захватив с собой Шотландию. Обе команды добыли по 15 очков, имея еще два матча в запасе, а Норвегия занимает третью строчку, набрав лишь 10 баллов.

Статистика матча отбора ЧЕ-2024 Норвегия - Испания

Норвегия - Испания 0:1

Гол: Гави, 49

Ожидаемые голы (xG): 0,47 - 0,51

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 4 - 12

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 9 - 7

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Страннберг (Айер, 77), Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 77), Берг (Нуса, 58), Эдегор, Берге, Бобб (Серлот, 59), Холанд.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Давид Гарсия, 46), Фран Гарсия, Фабиан Руис, Родри, Гави (Сансет, 79), Хоселу, Ферран Торрес (Педраса, 71), Фати (Ойарсабаль, 46), Мората.

Предупреждения: Ле Норман (30), Бобб (31), Рюэрсон (40), Лапорт (56), Мората(61), Родри (86).

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