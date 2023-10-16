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"Нам стоит адаптироваться к новой сборной Украины": Тренер Мальты - о матче отбора на Евро-2024

Украинцы сыграют с мальтийцами в следующем поединке квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 19:59
Микеле Марколини / УАФ
Микеле Марколини / УАФ

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини поделился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной в квалификации Евро-2024.

Поединок состоится во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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"За исключением последнего матча против Северной Македонии, сборная Украины использовала одну и ту же схему. Это свидетельствует о том, что соперник имеет четко определенный стиль игры, с которым нашей команде придется бороться.

Сейчас ситуация иная, чем перед предыдущей встречей. Тогда у Украины только появился новый тренер, не имевший много времени на реализацию своих мыслей.

Я ожидаю другой игры. Нам следует адаптироваться к новой сборной Украины. Мы понимаем, что соперник борется с Италией за второе место в группе. Это придает нашей встрече важность, поскольку ее результат будет оказывать непосредственное влияние на турнирную таблицу", - приводит слова Марколини официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Мальта - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Мальты

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