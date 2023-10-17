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Сборная Бельгии готова не доигрывать матч против Швеции

Красивый поступок от "красных дьяволов".
Вчера, 23:19
Сборная Бельгии / Getty Images
Сборная Бельгии / Getty Images

Управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации заявил о ггтовности принять ничью со счетом 1:1 в матче со Швецией.

"Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось".

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"Я свяжусь со Шведским футбольным союзом, Австрийским футбольным союзом и УЕФА, чтобы продвинуться в этом направлении. В какой-то момент этика и мораль должны возобладать", – сказал Ману Лерой в интервью Le Soir.

Напомним, после шести туров Бельгии гарантировала себе участие на Евро-2024, а Швеция занимает третью строчку, потеряв шансы на квалификацию.

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