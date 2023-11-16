УЕФА уменьшил количество игроков в заявке на Евро-2024

Коронавирус отошел в прошлое, а значит пора изменить регламент.

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что на чемпионате Европы-2024 сборные смогут рассчитывать на 23 футболистов.

Организация утвердила это решение в регламенте проведения турнира.

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На предыдущих двух турнирах из-за коронавируса заявку увеличивали до 26 футболистов - на Евро-2020 и ЧМ-2022.

Окончательную заявку на Евро-2024 сборные должны подать до 7 июня.

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии, он продлится с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что УЕФА презентовал официальный мяч Евро-2024.

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