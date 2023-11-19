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Палкин: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию

Функционер верит в нашу сборную.
Сегодня, 16:46
Италия - Украина / Getty Images
Италия - Украина / Getty Images

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин поделился своими ожиданиями от матча Украина - Италия.

Напомним, что нашей сборной нужна победа в заключитеельном туре, чтобы напрямую попасть на Евро-2024. Итальянцам же хватит и ничьей.

Функционер признал, что матч будет очень тяжелым, но если Шахтер обыграл Барселону, то и сборная Украины может одолеть "скуадру адзурру".

"Это будет тяжелая игра для Украины. Мы верим в своих игроков, но самое лучшее для нашей сборной - это показать хороший футбол. В любом случае, Шахтер обыграл Барселону в Лиге чемпионов, так что Украина может выиграть у Италии", - приводит слова Палкина Football Italia.

Кроме того Палкин отдельно отметил игру и влияние на поле Михаила Мудрика, который, по его словам, совершенствуется каждый месяц. Так что в команде от него будут много ожидать.

Напомним, что у нас доступен прогноз на матч Украина - Италия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Палкин

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