Караваев: Понимаем, что не все хотят видеть Украину на Евро

Футболист сборной Украины Александр Караваев высказался о словах президента УЕФА Александера Чеферина, который заявил, что невыход Италии на Евро-2024 будет катастрофой.

По словам украинского игрока, функционер не имел права делать такое публичное заявление.

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"Италия – это топ-сборная. Она выигрывала чемпионаты мира, Европы. Конечно, когда на больших форумах играют такие топ-команды, это очень хорошо для зрителей. Понимаем, что не все хотят видеть там Украину, и лучше бы это была Италия. Но так открыто симпатизировать, конечно, нельзя. Все понимают между строк.

Думаю, когда на таких турнирах будут команды ниже класса, это будет способствовать развитию футбола. Как пример – Греция, которая в 2004 году стала чемпионом Европы или Дания в 1992 году, так что это круто для футбольного сообщества. Это дает не топ-сборным и их странам толчок в развитии", - приводит слова Караваева Terrikon.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Украина - Италия, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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