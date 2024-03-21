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"Настроены очень серьезно": Караваев высказался об игре с Боснией и Герцеговиной

Игрок сборной Украины поделился ожиданиями от игры плей-офф квалификации на Евро-2024.
Сегодня, 11:33
УАФ
УАФ

Футболист сборной Украины Александр Караваев высказался об игре плей-офф на Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины.

По словам игрока, в лагере "желто-голубых" царит позитивная атмосфера сейчас.

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"Ощущения только положительные. Мы настроены очень серьезно, даже больше, чем на сто процентов. Газон на ощупь хороший, быстрый. Есть там некоторые места... Но все упражнения мы на сегодня отработали. Потом вечером, когда начинается роса, поле становится еще быстрее. И это лучше для нас, ведь мы любим быстрый футбол. Лучше по такому полю играть, чем когда оно сухое. Погодные условия нормальные - все хорошо.

Мы знаем и чувствуем, что есть миллионная армия наших сторонников, которые смотрят на нас. Мы все вместе чувствуем единство и ожидаем поддержки. Сказать, что настрой у команды боевой, - это ничего не сказать. Все очень серьезно настроены и понимают, какой будет матч. Все готовятся", - отметил Караваев.

Стоит сказать, что встреча Босния и Герцеговина - Украина начнется в 21:45 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Босния и Герцеговина Александр Караваев

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