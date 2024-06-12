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Отец дебютанта сборной Нидерландов лично привез сыну бутсы на базу команды

Приглашение в команде застало Иана Матсена далеко от родного дома.
Вчера, 19:47
Иан Матсен / Getty Images
Иан Матсен / Getty Images

Отец Иана Матсена рассказал забаную историю, которая произошла на днях с их семьей.

Напомним, ранее молодого защитника вызвали в сборную на Евро-2024 вместо травмированных де Йонга и Копмейнерса.

Как оказалось, Матсен наслаждался отдыхом в Греции, когда его застали новости из сборной. Иану пришлось срочно собирать вещи, а с этим решила помочь его семья.

Отец защитника отправился из Нидерландов в Дортмунд, чтобы забрать бутсы и другие вещи сына, а оттуда сразу доставил все необходимое на базу национальной сборной в  Вольфсбурге.

"Иан сначала хотел поехать в Нидерланды, но мы посчитали, что это не лучшая идея. Как член семьи, ты всегда вовлечен в процесс.

Этот чемпионат Европы – вишенка на торте. Как родители, мы очень гордимся и делаем все возможное, чтобы все шло по плану и чтобы все вокруг было как можно более стабильным", - цитирует отца игрока ESPN.

Напомним, что с расписанием всех матчей на Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иан Маатсен

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