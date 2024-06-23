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Антигерой финала Лиги чемпионов находится в шаге от перехода в клуб из топ-5 АПЛ

Маатсен продолжит карьеру в Астон Вилле.
Сегодня, 19:55
Иан Матсен / Getty Images
Иан Матсен / Getty Images

Астон Вилла почти завершила трансфер фулбека Челси Иана Маатсена.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник прошел медосмотр в сборной Нидерландов и подпишет контракт до лета 2030 года.

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В свою очередь Челси выручит с продажи своего футболиста 37,5 млн фунтов.

Напомним, вторую половину сезона Маатсен играл за дортмундскую Боруссию, с которой сумел выйти в финал Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Астон Вилла Иан Маатсен

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