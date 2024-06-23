Челси может подписать одного из лидеров сборной Испании

Челси нацелился на вингера Нико Уильямса из Атлетика. Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

После того как хавбек Кристал Пэлас Майкл Олисе предпочел Баварию, лондонцы были вынуждены искать усиление атаки в другом месте.

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Напомним, действующий контракт Уильямса с Атлетиком рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 51 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 21-летнего испанца 5 голов и 11 ассистов в 31 матче Ла Лиги.

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