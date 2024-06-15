Сербия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 16.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В воскресенье, 16 июня, в рамках первого тура группового раунда Евро-2024 в квартете С встретятся сборные Сербии и Англии.

Поединок состоится в Гельзенкирхене на Арене АуфШальке. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Англия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 16 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

На Евро-2024 сборные Сербии и Англии будут выступать в группе С вместе с командами Словении и Дании.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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