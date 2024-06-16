Без Левандовски, но с этническим украинцем: Известны составы на матч Польша - Нидерланды

Михал Пробеж не рассчитывает на лидера, а вот у Рональда Кумана все в порядке.

Польша и Нидерланды откроют третий игровой день Евро-2024 своим матчем.

Наставники команд Михал Пробеж и Рональд Куман определились с составами на матч.

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Польша: Щенсны - Беднарек, Саламон, Кивер - Франковски, Зелински, Романчук, Залевски - Урбански, C.Шиманьски, Букса.

Запасные: Скорупский, Булка, Валукевич, Гросицки, Давидович, Левандовский, Модер, Пйонтек, Пйотровски, Пухач, Свидерски Скурас, Слиш, Д. Шимански.

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке - Схаутен, Рейндерс, Верман - Симонс, Депай, Гакпо.

Запасные: Флеккен, Бейлов, Бергвейн, Блинд, ван де Вен, Вегхорст, Вейналдум, Гертрейда, Гравенберх, Де Лигт, Зиркзе, Мален, Матсен, Фримпонг.

Напомним, накануне Евро-2024 наши редакторы сделали прогнозы в разных категориях.

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