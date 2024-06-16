Побеждать нужно красиво: Сборная Германии взяла с собой на Евро бывшего парикмахера Роналду
"Бундестим" позаботились о своих прическах.
Сборная Германии пригласила парикмахера Мустафу Мостафу, ранее работавшего с Криштиану Роналду, в качестве официального партнера на Евро-2024.
По данным издания The Sun, барбер уже прибыл в лагерь команды в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и сотрудников. При этом, его услуги доступны только за два дня до матчей.
Отметим, Мустафа также был на чемпионате мира 2022 года в Катаре и дружит с многими немецкими футболистами.
Ранее сообщалось, что легендарный голкипер Реала кардинально сменил имидж на свой День рождения.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!