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Побеждать нужно красиво: Сборная Германии взяла с собой на Евро бывшего парикмахера Роналду

"Бундестим" позаботились о своих прическах.
Сегодня, 20:20
Сборная Германии по футболу / Getty Images
Сборная Германии по футболу / Getty Images

Сборная Германии пригласила парикмахера Мустафу Мостафу, ранее работавшего с Криштиану Роналду, в качестве официального партнера на Евро-2024.

По данным издания The Sun, барбер уже прибыл в лагерь команды в Херцогенаурахе и будет стричь игроков и сотрудников. При этом, его услуги доступны только за два дня до матчей.

Источник: The Sun

Отметим, Мустафа также был на чемпионате мира 2022 года в Катаре и дружит с многими немецкими футболистами.

Ранее сообщалось, что легендарный голкипер Реала кардинально сменил имидж на свой День рождения.

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