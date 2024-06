Защитник Барселоны установил рекорд на Евро-2024 по точным передачам

Андреас Кристенсен отдал точно все свои 89 передач в матче против Словении, завершив игру со 100% показателем.

Защитник сборной Дании поставил новый рекорд чемпионатов Европы по точности передач с 1980 года.

89 - Andreas Christensen completed all 89 of his passes against Slovenia, a record for most successful passes while maintaining a 100% accuracy on record in a match at the European Championship (since 1980). Ping. pic.twitter.com/gkv2Wj3C85