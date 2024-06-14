Сборная Дании отказалась от увеличения зарплат ради женской команды

Мужская сборная Дании отказалась от повышения зарплаты, чтобы увеличить зароботок женской команды, пишет BBC.

Датский футбольный союз предложил уравнять выплаты мужской и женской команд. Однако это значило, что мужчины станут получать меньше, такое решение не понравилось всем сторонам.

Вместо этого мужская сборная выступила за то, чтобы отказаться от увеличения зарплаты себе, чтобы обе команды получали одинаковые выплаты. Контаркт с датским футбольным союзом подписан на четыре года.

Издание пишет, что решение приняли лидеры команды Андреас Кристенсен, Томас Дилейни, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хойбьерг, Симон Кьер и Каспер Шмейхель.

"Это экстраординарный шаг, направленный на улучшение условий для женских сборных. Вместо поиска лучших условий для себя футболисты подумали о поддержке женской команды", – сказал Микаэль Сал Хансен, глава профсоюза.

Ранее также сообщалось, что сборная Шотландии получит серьезную поддержку на матче против Германии.

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