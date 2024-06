Звездная поддержка: Легендарный тренер АПЛ прибыл в Мюнхен поддерживать свою сборную на Евро

Сборная Шотландии в преддверии Евро-2024 получила болельщицкое усиление в виде, вероятно, самой известной футбольной персоны в истории страны.

В Германию для просмотра континентального форума с места событий приехал легендарный экс-тренер Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон.

Шотландский 82-летний экс-специалист сфотографировался с несколькими болельщиками из Стоунгейвена и рассказал, что находится в предвкушении матча.

EXCL Sir Alex Ferguson is in Munich! Posed for pics with members of the Tartan Army from Stonehaven area. Said he’s looking forward to the game. @MirrorFootball pic.twitter.com/q4kFkBkv4P