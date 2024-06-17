iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Румыния - Украина: все 26 игроков "сине-желтых" попали в заявку на матч

В составе также значится травмированный Миколенко, который сыграть не сможет.
Сегодня, 09:40
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Румынии.

В списке значатся все 26 исполнителей, включая травмированного Виталия Миколенко. Тем не менее накануне наставник национальной команды сообщил, что защитник точно не сможет принять участие в поединке.

Читай также: Ребров подтвердил: Миколенко не сыграет против Румынии

Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат.

Источник: УАФ

Напомним, что матч первого тура группового раунда Евро-2024 между Румынией и Украиной состоится в Мюнхене в понедельник, 17 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров сборная Румынии Виталий Миколенко

Статьи по теме

Без сюрпризов: Ребров огласил стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией Без сюрпризов: Ребров огласил стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией
Румыния - Украина: стало известно, сколько болельщиков посетят матч Румыния - Украина: стало известно, сколько болельщиков посетят матч
Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Судаков - о Мудрике: Он еще проявит себя в Челси, это лишь вопрос времени Судаков - о Мудрике: Он еще проявит себя в Челси, это лишь вопрос времени
Помочь журналистам

Видео

Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча
Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202414:52
Без сюрпризов: Ребров огласил стартовый состав сборной Украины на матч с Румынией
Евро-202414:39
Турция - Грузия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа14:38
Судаков - о Мудрике: Он еще проявит себя в Челси, это лишь вопрос времени
Европа14:11
"Вижу себя в ТОП-5 лиг Европы": Судаков рассказал о планах на следующий сезон
Евро-202414:08
Румыния - Украина: стало известно, сколько болельщиков посетят матч
Евро-202414:00
Соперники Украины на Евро-2024: Румыния – команда, которую еще попробуй пробей
Евро-202413:56
Судаков: Уверен, наши победы помогут народу Украины передохнуть от горя, вызванного войной
Евро-202413:36
Форма сборной Украины вызвала возмущение у румын из-за флага
НБА13:34
Ирвинг рассказал, почему у него не сложилась карьера в Бостоне
Евро-202412:53
Тен Хаг раскритиковал Саутгейта за тактику Англии в матче против Сербии на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK