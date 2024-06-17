Румыния - Украина: все 26 игроков "сине-желтых" попали в заявку на матч

В составе также значится травмированный Миколенко, который сыграть не сможет.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч первого тура группового этапа Евро-2024 против Румынии.

В списке значатся все 26 исполнителей, включая травмированного Виталия Миколенко. Тем не менее накануне наставник национальной команды сообщил, что защитник точно не сможет принять участие в поединке.

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Заявка сборной Украины:

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат.

Источник: УАФ

Напомним, что матч первого тура группового раунда Евро-2024 между Румынией и Украиной состоится в Мюнхене в понедельник, 17 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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