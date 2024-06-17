Румыния - Украина: стало известно, сколько болельщиков посетят матч
Арена в Мюнхене заполнена не будет.
В понедельник, 17 июня, сборные Румынии и Украины будут противостоять друг другу в матче первого тура группового раунда Евро-2024.
Как сообщает пресс-служба УАФ, поединок чемпионата Европы на Арене Мюнхен посетят 59280 болельщиков, из которых 11,7 тысячи будут поддерживать украинскую команду, а 10 тысяч - румынскую.
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Отметим, что мюнхенский стадион может принять 70 тысяч зрителей на международных матчах.
Напомним, что матч между Румынией и Украиной начнется в 16:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.
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