Румыния - Украина: стало известно, сколько болельщиков посетят матч

Арена в Мюнхене заполнена не будет.

Арена в Мюнхене, где сыграют Румыния и Украина / Getty Images

В понедельник, 17 июня, сборные Румынии и Украины будут противостоять друг другу в матче первого тура группового раунда Евро-2024.

Как сообщает пресс-служба УАФ, поединок чемпионата Европы на Арене Мюнхен посетят 59280 болельщиков, из которых 11,7 тысячи будут поддерживать украинскую команду, а 10 тысяч - румынскую.

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Отметим, что мюнхенский стадион может принять 70 тысяч зрителей на международных матчах.

Напомним, что матч между Румынией и Украиной начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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