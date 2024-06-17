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Румыния - Украина: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Евро-2024

Команды встретятся в первом матче группового раунда чемпионата Европы.
Сегодня, 10:35
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В понедельник, 17 июня, сборные Румынии и Украины проведут матч первого тура группового этапа Евро-2024.

Перед поединком стороны на традиционном совещании определились с комплектами форм, в которых выйдут на игру.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, сборная Украины проведет матч в синей форме, а голкипер - в красной экипировке.

Румынская сборная выйдет на поле в желтом комплекте формы, а их вратарь сыграет в салатовом.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Напомним, что матч между Румынией и Украиной состоится в Мюнхене и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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