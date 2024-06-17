Румыния - Украина: стартовые составы команд

Команды проведут свой первый матч на групповом этапе Евро-2024.

В понедельник, 17 июня, сборные Румынии и Украины встретятся в матче первого тура группового раунда Евро-2024.

Перед игрой главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров огласил стартовый состав, отдав предпочтение оптимальному на данный момент сочетанию исполнителей.

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Сборная Украины: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко - Судаков, Степаненко, Шапаренко - Цыганков, Довбик, Мудрик.

Запасные: Бущан, Трубин, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Миколенко, Бражко, Зубков, Бондар, Тымчик, Ванат, Михайличенко.

Источник: УАФ

Также известен стартовый состав сборной Румынии.

Сборная Румынии: Нице - Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку - М. Марин - Ман, Р. Марин, Станчу, Коман - Дрегуш.

Запасные: Молдован, Тирновану, Рус, Неделчару, Алибек, Чикилдеу, Пушкаш, Хаджи, Михейле, Олару, Могош, Сореску, Раковицан, Бирлиджа, Шут.

Напомним, что матч между Румынией и Украиной состоится в Мюнхене и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Румыния - Украина.

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