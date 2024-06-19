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"Наверное, самое досадное поражение за всю карьеру": Конопля оценил провал в матче с Румынией

Игрок сборной Украины высказался о позорном старте на Евро-2024.
Сегодня, 16:29
Ефим Конопля / Getty Images
Ефим Конопля / Getty Images

Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал разгромное поражение от Румынии (0:3) в первом туре группового раунда Евро-2024.

"Конечно, досадные поражения были - семь от Фейенорда пропускали, семь от Франции. Конечно, поражения были всякие, но это, наверное, самое досадное поражение за всю карьеру.

И из-за важности самой игры, и из-за важности турнира, из-за ответственности, которая на нас сейчас лежит. Именно поэтому, наверное, это поражение самое досадное".

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"Многое видел в соцсетях после игры. Конечно, много видел того, чего бы не хотел увидеть. Но все понимают, что это жизнь, футбол. На нас лежит ответственность, и если мы не оправдываем ожиданий людей, то и имеем, конечно, последствия. Поэтому мы получили эти последствия.

Да, было жестко, но я считаю, что все, в принципе, то, что мы заслуживали", - сказал Конопля в комментарии ВЗБІРНА.

Ранее полузащитник Владимир Бражко отреагировал на критику сборной Украины.

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