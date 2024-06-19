Словения - Сербия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 20.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В четверг, 20 июня, сборные Словении и Сербии проведут матч в квартете С в рамках второго тура группового этапа Евро-2024.

В первых матчах словенцы сыграли вничью 1:1 с Данией, а сербы уступили 0:1 Англии.

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Поединок состоится в Мюнхене на Арене Мюнхен. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Словения - Сербия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 20 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 16:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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