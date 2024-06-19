Игрок сборной Албании забил самый поздний гол, который помог команде избежать поражения в истории Евро

Клаус Гьязула исправился за собственную же ошибку.

В рамках второго тура Евро-2024 Албания в последние минуты матча вырвала ничью в матче с Хорватией.

Гол, который помог "орлам" спастись от поражения Клаус Гьязула забил на 94 минуте 23 секунде.

Этот мяч является самым поздним в истории чемпионатов Европы, который спас команду от проигрыша, за исключением тех, которые были забиты в овертаймах.

Также стоит отметить, что до этого Гьязула забил в свои ворота, установив и антидостижение.

Примечательно, что в первом туре албанцы наоборот забили самый быстрый мяч в истории Евро

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