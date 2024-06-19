iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок сборной Албании забил самый поздний гол, который помог команде избежать поражения в истории Евро

Клаус Гьязула исправился за собственную же ошибку.
Сегодня, 18:33
Клаус Гьязула / Getty Images
Клаус Гьязула / Getty Images

В рамках второго тура Евро-2024 Албания в последние минуты матча вырвала ничью в матче с Хорватией.

Гол, который помог "орлам" спастись от поражения Клаус Гьязула забил на 94 минуте 23 секунде.

Этот мяч является самым поздним в истории чемпионатов Европы, который спас команду от проигрыша, за исключением тех, которые были забиты в овертаймах.

Также стоит отметить, что до этого Гьязула забил в свои ворота, установив и антидостижение.

Примечательно, что в первом туре албанцы наоборот забили самый быстрый мяч в истории Евро

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 хорватия албания Клаус Гьязула

Статьи по теме

Сборные Хорватии и Албании почти побили необычный рекорд Евро, который держится 20 лет Сборные Хорватии и Албании почти побили необычный рекорд Евро, который держится 20 лет
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024 Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Хавбек Румынии стал первым игроком чемпионата Саудовской Аравии, забившим на Евро Хавбек Румынии стал первым игроком чемпионата Саудовской Аравии, забившим на Евро
"Этот матч я буду помнить всю жизнь": тренер сборной Албании прокомментировал матч против Хорватии "Этот матч я буду помнить всю жизнь": тренер сборной Албании прокомментировал матч против Хорватии
Помочь журналистам

Видео

Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202419:25
"Этот матч я буду помнить всю жизнь": тренер сборной Албании прокомментировал матч против Хорватии
Европа19:14
Еще один итальянский клуб начал переговоры с Манчестер Юнайтед
Евро-202419:05
Драматичная ничья Хорватии и Албании в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Евро-202419:00
Германия - Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202418:58
Сборные Хорватии и Албании почти побили необычный рекорд Евро, который держится 20 лет
Евро-202418:35
Евро-2024: ничья Хорватии и Албании, Германия сыграет с Венгрией, а Шотландия - со Швейцарией
Евро-202418:33
Игрок сборной Албании забил самый поздний гол, который помог команде избежать поражения в истории Евро
Евро-202418:30
Хавбек сборной Албании стал автором необычного антидостижения
Европа18:12
Атлетико сделал первое предложение по игроку Челси
Евро-202418:01
Албания на последних минутах избежала поражения от Хорватии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK