Игрок сборной Албании забил самый поздний гол, который помог команде избежать поражения в истории Евро
Клаус Гьязула исправился за собственную же ошибку.
В рамках второго тура Евро-2024 Албания в последние минуты матча вырвала ничью в матче с Хорватией.
Гол, который помог "орлам" спастись от поражения Клаус Гьязула забил на 94 минуте 23 секунде.
Этот мяч является самым поздним в истории чемпионатов Европы, который спас команду от проигрыша, за исключением тех, которые были забиты в овертаймах.
Также стоит отметить, что до этого Гьязула забил в свои ворота, установив и антидостижение.
Примечательно, что в первом туре албанцы наоборот забили самый быстрый мяч в истории Евро
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