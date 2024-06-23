Нойер установит рекорд Евро среди голкиперов

Матч против Швейцарии будет для Мануэля особенным

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы Германия встретится со Швейцарией.

В старте "бундестим" прогнозируемо выйдет Мануэль Нойер, для которого этот матч стал 18-ым на Евро.

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По этому показателю Нойер обошел с Джанлуиджи Буффона. Итальянец за карьеру наиграл 17 поединков на турнире.

У Эдвина ван дер Сара и Руя Патрисиу по 16 игр на чемпионатах Европы, а у Уго Льориса - 15.

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