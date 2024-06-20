"Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проанализировал разгром от Румынии и поделился ожиданиями от следующего матча Евро-2024 против Словакии.

"Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки. Я не угадываю с составом, а подбираю футболистов, которые сейчас больше подходят под тактику, лучше готовы физически и готовы играть на таком уровне. Чемпионат Европы - это самый высокий уровень. Каждый болельщик имеет свое видение, считает, что сто процентов были какие-то проблемы с составом. Но я так не считаю, и я благодарен игрокам, вышедшим на замену. Они помогли нам, но, к сожалению, счет не поменялся.

Эта игра была очень важна для всей страны. После матча футболисты побеседовали между собой, спросили, почему была такая отдача. Это совершенно нормально, когда ребята общаются друг с другом. Я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили об этом, - они хотели отдельно поговорить между собой.

Что касается изменений в составе, то они будут наверняка. Виталий Миколенко? Посмотрим. У нас есть микроповреждения у игроков, даже сегодня не все будут в общей группе. Мы играем на Евро и все футболисты пытались играть на максимум. Есть некоторые повреждения, но надеюсь, все будет нормально. Что касается Виталия, то сегодня он начнет тренироваться с командой. У нас есть время, но Миколенко не тренировался больше недели".

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"Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть квалифицированные игроки, которые представляют хорошие клубы. Когда я проанализировал их, то увидел, что они очень дисциплинированы. Важно, как они возвращаются на позиции, как прессингуют. Они понимают, за счет чего могут добыть результат, даже без большого количества звезд из топклубов. Они в прекрасном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их. Но также важно сконцентрироваться на нашей игре.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил - не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок, не видят, какие были цели в игре. Поэтому очень важны выводы самих футболистов. После поражения мы проанализировали игру. Все понимают свои ошибки, все понимают, что должны выходить на поле с большим духом и желанием. Это действительно важно, ведь мы понимаем, в какое время играем, кого представляем. Я ожидаю хорошей игры, потому что предыдущая для нас была холодным душем.

Это Евро, самый высокий уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы и для них это большая ответственность. Но это и сборная, которая в группе набрала столько же очков, сколько и Италия. Необходимо уважать и поддерживать команду. Ошибки были и будут - этого не избежать. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч между Словакией и Украиной состоится в пятницу, 21 июня, в Дюссельдорфе и начнется в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Словакия - Украина.

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