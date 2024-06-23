Сборная Украины вернулась из Дюссельдорфа в тренировочный лагерь перед матчем с Бельгией

Украинская национальная команда начала подготовку к решающему поединку в группе Евро-2024.

Сборная Украины вернулась из Дюссельдорфа, где провела матч Евро-2024 со Словакией (2:1), в тренировочный лагерь в Таунусштайне, где начала подготовку к поединку с Бельгией.

Как сообщает пресс-служба УАФ, вчера после обеда и отдыха национальная команда провела тренировку на стадионе в Хальберге, в которой не принимали участие девять футболистов, вышедших в основе матча со словаками.

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Капитан сборной Андрей Ярмоленко предпочел пробежку и восстановительные упражнения на воздухе перед реабилитационными процедурами в отеле.

Источник: УАФ

Голкиперы работали под руководством Рустама Худжамова в полной тройке, несмотря на то что Анатолий Трубин провел против Словакии на поле 90 минут.

Основная группа сборников выполняла упражнения на удержание мяча и скорость принятия решений, отрабатывала отбор, а также развитие и завершение атаки. Кроме этого, футболисты немало били по воротам.

Источник: УАФ

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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