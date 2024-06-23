iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией

Украинский хавбек оценил настрой команды на решающий поединок в группе Евро-2024.
Сегодня, 15:15
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Евро-2024 против Бельгии.

"Конечно, смотрели матч Бельгия - Румыния. Все думаем о результате, но понимаем, что, как бы они ни сыграли, все зависит только от нас. Настраиваемся на Бельгию и отталкиваемся от своей игры.

Футбол игра командная, и все зависит от нас самих. Бельгия имеет в составе звездных футболистов - Де Брюйне, Лукаку, Доку, Тилеманс. Но, как показала нам сборная Словакии, они тоже могут проигрывать. Если мы продемонстрируем свою лучшую игру и не будем никого бояться, у нас есть большие шансы на положительный результат".

Читай также: Как выйти в плей-офф Евро-2024, что для этого нужно: расклады для сборной Украины

"В чем причина проблемных первых таймов у сборной Украины? Сложно ответить на этот вопрос. Мы об этом думали, и Сергей Станиславович отмечает проблему, но сам не понимаю, почему так складывается. Это уже систематически. Когда пропускаем, только тогда начинаем играть.

У нас на один день больше для восстановления? На таком уровне один день нам вряд ли поможет. У Бельгии есть невероятные футболисты, большая ротация состава. Что мы, что они должны подойти к этому поединку со стопроцентной готовностью.

Понимаем ли, что нужно играть на победу? Конечно, понимаем. Никто в команде не говорит о ничьей, все готовятся играть на победу", - приводит слова Судакова пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Бельгии Георгий Судаков чемпионат европы 2024

Статьи по теме

"Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией "Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией
Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Тренер сборной Бельгии указал на слабое место своей команды перед матчем с Украиной Тренер сборной Бельгии указал на слабое место своей команды перед матчем с Украиной
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа16:07
Nike отправил Барселоне бракованную новую форму
Формула 115:20
Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде
Евро-202415:15
"Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией
Европа14:56
Интер определился с ценником на своего лидера
Евро-202414:44
"Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией
Украина14:17
Дорогой новичок Полесья выбыл на долгий срок - журналист
Бокс13:45
"Можно организовать одним щелчком пальцев": Менеджер Стивенсона высказался о бое с Беринчиком
Формула 113:35
Пилот Уильямс стартует с пит-лейн на Гран-при Испании
Европа13:20
Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити
Евро-202413:05
Евро-2024: Швейцария сыграет с Германией, Шотландия встретится с Венгрией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK