"Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового раунда Евро-2024 против Бельгии.

"Конечно, смотрели матч Бельгия - Румыния. Все думаем о результате, но понимаем, что, как бы они ни сыграли, все зависит только от нас. Настраиваемся на Бельгию и отталкиваемся от своей игры.

Футбол игра командная, и все зависит от нас самих. Бельгия имеет в составе звездных футболистов - Де Брюйне, Лукаку, Доку, Тилеманс. Но, как показала нам сборная Словакии, они тоже могут проигрывать. Если мы продемонстрируем свою лучшую игру и не будем никого бояться, у нас есть большие шансы на положительный результат".

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"В чем причина проблемных первых таймов у сборной Украины? Сложно ответить на этот вопрос. Мы об этом думали, и Сергей Станиславович отмечает проблему, но сам не понимаю, почему так складывается. Это уже систематически. Когда пропускаем, только тогда начинаем играть.

У нас на один день больше для восстановления? На таком уровне один день нам вряд ли поможет. У Бельгии есть невероятные футболисты, большая ротация состава. Что мы, что они должны подойти к этому поединку со стопроцентной готовностью.

Понимаем ли, что нужно играть на победу? Конечно, понимаем. Никто в команде не говорит о ничьей, все готовятся играть на победу", - приводит слова Судакова пресс-служба УАФ.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в среду, 26 июня, в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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