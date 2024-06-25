Чехия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 26.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В среду, 26 июня, сборные Чехии и Турции сыграют в группе F в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

На данный момент чешская команда занимает третье место квартета, имея одно очко: после поражения от Португалии (1:2), она сыграла вничью с Грузией (1:1).

У турков больше шансов на то, чтобы оказаться в плей-офф, так как на их счету три очка: в первом туре они обыграли Грузию (3:1), а затем проиграли Португалии (0:3).

Читай также: Как ничья итальянцев с хорватами сыграла на руку Украине: расклады для сборной, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024

Поединок Чехия - Турция состоится в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия - Турция

Трансляция матча будет доступна в этой новости 26 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе F в заключительном туре также состоится матч Грузия - Португалия.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!