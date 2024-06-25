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Чехия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 26.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 14:22
Чехия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Василий Войтюк, iSport.ua
Чехия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Василий Войтюк, iSport.ua

В среду, 26 июня, сборные Чехии и Турции сыграют в группе F в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

На данный момент чешская команда занимает третье место квартета, имея одно очко: после поражения от Португалии (1:2), она сыграла вничью с Грузией (1:1).

У турков больше шансов на то, чтобы оказаться в плей-офф, так как на их счету три очка: в первом туре они обыграли Грузию (3:1), а затем проиграли Португалии (0:3). 

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Поединок Чехия - Турция состоится в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Чехия - Турция

Трансляция матча будет доступна в этой новости 26 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе F в заключительном туре также состоится матч Грузия - Португалия.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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