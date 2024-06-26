Мудрик и Цыганков пропустят матч с Бельгией

Оба игрока не попали в заявку на поединок, вероятно, из-за повреждений.

В среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.

Предстоящий поединок пропустят вингеры украинской национальной команды Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, которые накануне тренировались по индивидуальной программе.

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Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во флеш-интервью перед матчем. Также оба футболиста отсутствуют в заявке команды на официальном сайте УЕФА.

Источник: UEFA.COM

Напомним, что Цыганков также пропустил матч со Словакией, а Мудрик принимал участие в обоих предыдущих поединках с румынами и словаками.

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Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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