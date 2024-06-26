iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик и Цыганков пропустят матч с Бельгией

Оба игрока не попали в заявку на поединок, вероятно, из-за повреждений.
Сегодня, 18:40
Виктор Цыганков и Михаил Мудрик / Getty Images
Виктор Цыганков и Михаил Мудрик / Getty Images

В среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.

Предстоящий поединок пропустят вингеры украинской национальной команды Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, которые накануне тренировались по индивидуальной программе.

Читай также: Два форварда и пять защитников: Ребров назвал состав Украины на матч с Бельгией

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во флеш-интервью перед матчем. Также оба футболиста отсутствуют в заявке команды на официальном сайте УЕФА.

Источник: UEFA.COM

Напомним, что Цыганков также пропустил матч со Словакией, а Мудрик принимал участие в обоих предыдущих поединках с румынами и словаками.

Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Бельгия – дебютная и решающая встреча с "красными дьяволами"

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Бельгии Виктор Цыганков Михаил Мудрик

Статьи по теме

Украина - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Украина - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Два форварда и пять защитников: Ребров назвал состав Украины на матч с Бельгией Два форварда и пять защитников: Ребров назвал состав Украины на матч с Бельгией
Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии
Словакия – Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Словакия – Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024
Пенальти от Мбаппе и Левандовски и ничья Франции и Польши в обзоре матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202419:28
Звезда Манчестер Сити покинул расположение сборной Англии
Евро-202418:55
Словакия – Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202418:50
Украина - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202418:40
Мудрик и Цыганков пропустят матч с Бельгией
Евро-202417:54
Два форварда и пять защитников: Ребров назвал состав Украины на матч с Бельгией
Евро-202417:47
Ярмоленко - о сборной: Сегодняшнее поколение является самым лучшим и самым перспективным
Украина17:40
Григорчук покинул пост главного тренера Черноморца
Европа17:16
РБ Лейпциг планирует побить собственный трансферный рекорд
Евро-202416:55
Соперники Украины на Евро-2024: Бельгия – дебютная и решающая встреча с "красными дьяволами"
Формула 116:52
Хорнер: Ред Булл нужно, чтобы Перес участвовал в борьбе с МакЛарен и Феррари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK