Мудрик и Цыганков пропустят матч с Бельгией
В среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.
Предстоящий поединок пропустят вингеры украинской национальной команды Михаил Мудрик и Виктор Цыганков, которые накануне тренировались по индивидуальной программе.
Читай также: Два форварда и пять защитников: Ребров назвал состав Украины на матч с Бельгией
Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во флеш-интервью перед матчем. Также оба футболиста отсутствуют в заявке команды на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что Цыганков также пропустил матч со Словакией, а Мудрик принимал участие в обоих предыдущих поединках с румынами и словаками.
Читай также: Соперники Украины на Евро-2024: Бельгия – дебютная и решающая встреча с "красными дьяволами"
Напомним, что матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией состоится в Штутгарте. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!