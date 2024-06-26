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Миколенко не доиграл матч с Бельгией из-за травмы

Сборной Украины пришлось провести вынужденную замену.
Сегодня, 20:31
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В среду, 26 июня, сборная Украины встречалась с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.

Защитник Виталий Миколенко, который пропустил предыдущие игры с Румынией и Словакией вышел на этот поединок в стартовом составе, но из-за травмы не смог его доиграть.

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На 58-й минуте украинский игрок Эвертона попросил замену, а на поле вместо него появился Александр Зинченко.

Напомним, что на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Украина - Бельгия.

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