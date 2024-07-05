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Роналду установил очередной рекорд на чемпионате Европы

Португалец вошел в историю турнира.
Вчера, 23:23
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду установил рекорд, сыграв 30-й матч на чемпионатах Европы.

В 1/4 финала Евро-2024 Португалия встречается с Францией (0:0, первый тайм).

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Роналду дебютировал на Евро в 2004 году. Вторым по количеству матчей на турнире среди португальцев идет Пепе, который сегодня проводит свой 23-й матч.

Напомним, на этом чемпионате Европы на счету Криштиану всего один ассист в четырех матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии

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