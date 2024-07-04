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Фергюсон оценил шансы Роналду сыграть на ЧМ-2026

Португалец может удивить своим выбором бывшего наставника.
Сегодня, 15:50
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон высказался о возможном участии Криштиану Роналду на следующем чемпионате мира.

"Я не могу себе это представить. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и атлетичнее. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше".

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"В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на высшем уровне, когда они становятся старше", – сказал Фергюсон в интервью SportBild.

Напомним, в данный момент Роналду выступает вместе со сборной Португалии на Евро-2024. На счету форварда всего один ассист в четырех матчах.

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