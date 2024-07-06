Гол игрока сборной Испании - в топ-3 самых поздних победных голов Евро, рекорд у Довбика
Микелю Мерино не хватило нескольких секунд, чтобы стать вторым.
В рамках Евро-2024 Испания в дополнительное время победила Германию.
На 118 минуте 52 секунде победный гол забил Микель Мерино. Это третий самый поздний победный гол в истории Евро.
На втором месте расположился забитый мяч Мишеля Платини в ворота Португалии, который забил на 118:53. Рекорд принадлежит голу Артема Довбыка в ворота Швеции на 120 минуте и 37 секунде.
Напомним, ранее сообщалось, что хавбек Германии установил рекорд сборной в проигранном матче против Испании.
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