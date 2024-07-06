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Футбол

Хавбек сборной Германии установил рекорд в проигранном матче с Испанией

Флориан Вирц стал самым молодым автором гола "бундестим" в плей-офф.
Сегодня, 09:33
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

В рамках четвертьфинала Евро-2024 Испания в дополнительное время победила Германию.

Единственным голом за "бундестим" отметился Флориан Вирц. Он же этим голом установил рекорд своей сборной.

В возрасте 21 года и 63 дней Флориан стал самым молодым автором гола сборной Германии на стадиях плей-офф Евро.

Примечательно, что Вирц был автором первого гола на этом турниреу, что позволило ему стать самым молодым автором гола своей национальной команды на Евро независимо от стадии

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия испания Флориан Вирц

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